В оккупированном Крыму объявили о начале "масштабной вакцинации" от COVID-19

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Подконтрольный России так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове 15 декабря начинается "масштабная вакцинация" от коронавирусной болезни. Об этом сообщает "Крым.Реалии", информирует УНН.

"Сегодня в Крыму начинается вакцинация. Количество вакцины, которая поступила на сегодняшний день в республику, позволяет обеспечить вакцинацию 500 человек. Сегодня планируется привить 30-50 человек. В ближайшее время дополнительно на Крым и Севастополь поступит еще около 1000 доз вакцины. В первую очередь будут делать прививки медицинским работникам из группы риска, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. В дальнейшем ежедневное количество вакцинированных будет зависеть от объема поступивших вакцины", - цитирует Аксенова его пресс-служба.

По его информации, по мере поступления вакцины, список категорий граждан, которым смогут сделать прививку от COVID-19 будет расширяться, а в дальнейшем "массовая вакцинация будет проводиться в поликлиниках".

Отмечается, что о подготовке к "массовой вакцинации" населения в ноябре сообщал так называемый российский "Минздрав Крыма".

Указывается, что ранее в оккупированном Крыму и Севастополе уже сообщали о том, что делали прививки медиков российской вакциной "Спутник V".

Как сообщалось ранее в УНН, в оккупированном Крыму через аукцион "приватизировали" винзавод "Массандра".