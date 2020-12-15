Конституционный кризис: нардепы приняли второй законопроект касательно НАПК

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Народные депутаты приняли в целом законопроект № 4471 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, связанный с деятельностью Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Соответствующее решение поддержал 321 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Как отметил глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, глава рабочей группы ВР по урегулированию конституционного кризиса Денис Монастырский, законопроект № 4471, а также № 4470 восстанавливают позиции НАПК касательно проверки деклараций.

Законопроектом № 4471 предусматриваются изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи КСУ.

В частности, проектом определяются субъекты уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях со стороны НАПК, определяется порядок вручения протокола, а также устанавливаются особенности предоставления объяснений в протокол судьями, судьями КСУ и тому подобное.

О составлении протокола НАПК будет сообщать Высший совет правосудия или Председателя Конституционного Суда Украины.

Отметим, ранее сегодня нардепы приняли в целом законопроект № 4470, наработанный парламентской рабочей группой, связанный с деятельностью Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

На прошлой неделе комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроекты № 4470 и № 4471 о восстановлении полномочий НАПК после противоречивого решения КСУ от 27 октября.

Так, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Решение повлияло на работу НАПК и электронного декларирования в частности.

После этого в ВР создали рабочую группу, которая должна была разработать три законопроекта для разрешения ситуации — возврат электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ — до 1 декабря.

Участник рабочей группы, нардеп Ярослав Юрчишин уточнял, что рабочая группа не завершит свою работу 1 декабря, как ожидалось, а продолжит ее, пока не предложит решение по одному из вопросов — о КСУ.

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