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Верещук допускает "бюджетную ночь"

Верещук допускает "бюджетную ночь"

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Проект бюджета на 2021 сегодня, вероятно, не будет принят Верховной Радой и, возможно, на парламентариев ожидает “бюджетная ночь” и “баталии” в рассмотрении наиболее обсуждаемых статей госбюджета. Об этом в эфире телеканала ZIK заявила народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук, передает УНН.

“Совещание (председателя ВРУ, глав фракций и председателя профильного комитета — ред.) касается собственно голосов, которые мы должны были найти. Вы же видите, что нет у „Слуги народа“ (сейчас — ред.) большинства. Присутствующих нет. Мы видели во время голосования 206 голосов. Даже если бы мы хотели проголосовать только своими силами — нам не удастся”, — отметила народная избранница.

Также Верещук заверила, что варианта с переносом рассмотрения проекта бюджета нет.

“Надо начинать рассматривать. Мы для того и собрались, чтобы начать рассматривать государственный бюджет. Говорят, что будет „бюджетная ночь“. Я еще этого не переживала. Вы же помните, в прошлом году мы так быстро, легко, красиво приняли. Хотя, тоже критиковали, но приняли. В этом году я вижу будут баталии”, — подытожила депутат.

Напомним, УНН сообщал, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв в заседании парламента и пригласил представителей депутатских фракций и групп, а также председателя бюджетного комитета Рады собраться на совещание.

Накануне бюджетный комитет Верховной Рады Украины утвердил проект бюджета на 2021 года и внес изменения в Бюджетный кодекс.

Как сообщал УНН, народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Александр Качура сомневается, что без поддержки других депутатских групп хватит голосов для утверждения бюджета на 2021 год.

В то же время нардеп Данил Гетманцев заявил, что поддержка проекта бюджета на 2021 год будет.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ, Бюджет-2021
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