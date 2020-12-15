Почти половина Украины в этом году не создала ни одной патронатной семьи

КИЕВ. 15 декабря. УНН. С начала этого года в 11 областях Украины не было создано ни одной семьи патронатных воспитателей. Также есть области, в которых вообще нет таких семей. Об этом во время дискуссии "Дом ребенка не для ребенка" заявила министр социальной политики Марина Лазебна, передает корреспондент УНН.

"Какая же была альтернатива, когда говорили, что в 2020 году мы не будем устраивать детей в дом ребенка, хотели, чтобы эту роль сыграли патронатные воспитатели. Я вчера взяла статистику, 11 областей в 2020 году не использовали средства государственного бюджета, потому что это субвенция, это не создали ни одной семьи патронатных воспитателей. Почти половина Украины не воспользовались таким инструментом, как создать патронатную семью, которая могла бы предотвращать, чтобы ребенок попадал не в дом ребенка, а попадал в патронатную семью. Есть области, где их вообще нет", - отметила она.

По ее словам, такой инструмент дает возможность закрыть дома ребенка, устроить ребенка в патронатной семье воспитателя, помочь потом найти постоянную семью этому ребенку или вернуть в биологическую семью.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали поданный Кабмином законопроект № 3587 относительно реформирования системы институционального ухода и воспитания детей, который меняет подходы к госпомощи и функционированию соответствующих заведений.

Также, Кабинет министров Украины ранее принимал постановление для предотвращения попадания детей без уважительных причин в институциональные заведения.