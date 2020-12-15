Рада решила работать, пока не примет Бюджет-2021

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на сегодняшнем пленарном заседании решила работать до 15:00, или пока не будут рассмотрены законопроекты № 4100-р, № 4000 и № 4448 относительно Государственного бюджета Украины на 2021 год, передает корреспондент УНН.

"Ставлю на голосование предложение о продлении сегодняшнего пленарного заседания, если это будет необходимо, до 15:00, если мы все успеваем, или до тех пор, как будут рассмотрены Верховной Радой законопроекты № 4100-д, № 4000 и № 4448", - сказал Разумков.

За соответствующее решение проголосовали 242 народных депутата.

Напомним, Верховная Рада Украины на пленарном заседании во вторник, 15 декабря, запланировала рассмотреть ряд законопроектов, в частности - во втором чтении проект Госбюджета на 2021 год.

По мнению депутата от фракции "Слуга народа" Ирины Верещук, проект Бюджета на 2021 год сегодня, вероятно, не будет принят Верховной Радой и, возможно, парламентариев ожидает "бюджетная ночь" и "баталии" в рассмотрении наиболее обсуждаемых статей госбюджета.

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