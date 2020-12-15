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ООС: с начала суток боевики два раза нарушили "режим тишины"

ООС: с начала суток боевики два раза нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 15 декабря. УНН. На Донбассе боевики с начала суток дважды нарушили "режим тишины" - вблизи Авдеевки и Водяного. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

"По состоянию на 12:00 текущих суток, зафиксировано два факта нарушения режима прекращения огня", - отметил он.

Сообщается, что на Донецком направлении, российско-оккупационные войска открывали неприцельный огонь из подствольных гранатометов вблизи Авдеевки и Водяного.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - подытожил Шаравара.

Напомним, на Донбассе на протяжении прошлых суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, нарушение, ООС
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