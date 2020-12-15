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Боевики на полигонах проводят собрания и продолжают наращивать боевую подготовку - разведка

Боевики на полигонах проводят собрания и продолжают наращивать боевую подготовку - разведка

КИЕВ. 15 декабря. УНН. На Донбассе боевики продолжают наращивать боевую подготовку, а именно на этой неделе на полигонах проводят собрания с расчетами противотанковых ракетных комплексов, снайперами, пулеметчиками, гранатометчиками, операторами технических средств разведки разведывательных подразделений и беспилотных летательных аппаратов артиллерийских подразделений. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

“По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает наращивать мероприятия боевой подготовки. В частности, на этой неделе на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях противником одновременно проводятся собрания с расчетами противотанковых ракетных комплексов, снайперами, пулеметчиками, гранатометчиками, операторами технических средств разведки разведывательных подразделений и беспилотных летательных аппаратов артиллерийских подразделений”, — отметил он.

По его словам, для оказания методической помощи и с целью контроля за качеством проведения занятий в соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК прибыли группы офицеров управления 8 армии (Новочеркасск) Южного военного округа ВС РФ.

Напомним, на Донбассе боевики с начала суток дважды нарушили режим “тишины”.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
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