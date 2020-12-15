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Во время столкновения с "ФОПами" на Майдане правоохранители снова применили слезоточивый газ

Во время столкновения с "ФОПами" на Майдане правоохранители снова применили слезоточивый газ

КИЕВ. 15 декабря. УНН. На Майдане Независимости в Киеве продолжаются столкновения между митингующими — участниками акции “SaveФОП” и правоохранителями, еще раз применившими слезоточивый газ, передает корреспондент УНН.

Так, правоохранители во время схватки с митингующими снова применили слезоточивый газ.

Напомним, на Майдане Независимости в Киеве произошло столкновение между митингующими — участниками акции “SaveФОП” и правоохранителями.

Отметим, что сейчас перекрыта улица Крещатик от улицы Михайловской до улицы Богдана Хмельницкого.

Как сообщалось, на фоне очередного дня акции протеста “SaveФОП”, которая вновь собралась под стенами парламента, правоохранители усилили безопасность в правительственном квартале в центре Киева.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, протесты
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