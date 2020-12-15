Бюджетный вечер: Рада объявила перерыв до 16 часов

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Верховная Рада объявила перерыв до 16:00 для того, чтобы парламентский комитет по вопросам бюджета успел согласовать нюансы, которые возникли во время рассмотрения и принятия законопроекта об изменениях в Бюджетный кодекс (№4100-д), передает корреспондент УНН.

"Вопросов, требующих обработки в связи с решениями, которые были приняты при рассмотрении законопроекта 4100-д, немного больше. Есть несогласованности, которые также надо будет учесть. Поступило предложение от представителей депутатских фракций и групп объявить перерыв до 16:00", - сказал председатель ВР Дмитрий Разумков.

За соответствующее предложение проголосовало 293 народных депутата.

Стоит отметить также, что сегодня народные депутаты приняли в целом законопроект № 4100-д о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины с правками, неучтенными бюджетным комитетом. И наоборот, учтенные комитетом правки ВР поддержаны не были. Нардеп Ярослав Железняк отметил, что голосование по Бюджетному кодексу вызвало правовую коллизию.

После этого Разумков поручил комитету по вопросам бюджета срочно собраться для того, чтобы "сбалансировать" проект Бюджета на 2021 года.

Напомним, что 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Государственного бюджета на 2021 год. Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за документ и раскритиковал медицинские расходы в Бюджете-2021.

Уже 27 ноября финальный проект Бюджета-2021 поступил в Раду.

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