За неделю зафиксировано более 15 кибератак на сайты ОПУ и Госспецсвязи

КИЕВ. 15 декабря. УНН. С 9 по 15 декабря система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 16 DDoS-атак на сайты Офиса Президента Украины и Госспецсвязи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

“Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 468 360 подозрительных событий, примерно на уровне предыдущей недели. Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток сетевого сканирования (44%), применение нестандартных протоколов (28%), попыток похищения информации (10%) и попыток получения прав администратора (7%)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 58 321 атаку различных видов, что на 7% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство — это сетевые атаки прикладного уровня (97%) и атаки типа “Harvest Attack” (2%).

“Также зафиксировано и заблокировано 16 DDoS-атак, в частности на веб-ресурсы Офиса Президента Украины и Госспецсвязи”, — говорится в сообщении.

Так, Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3181 киберинцидент, что на 31% больше, чем на предыдущей неделе.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов касается негосударственного сектора (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения ШПЗ (99%).

Напомним, на прошлой неделе система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 468 366 подозрительных событий и заблокировала 11 DDoS-атак на сайты Офиса Президента Украины.