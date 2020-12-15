"Медзакупки" купили 1,5 млн корейских тестов на антиген: известна цена

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" Минздрава Украины приобрело тесты на антиген корейского производства "SD Biosensor" общей стоимостью 230,55 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Prozorro".

Цена для государства одного такого теста для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазках из носо- и ротоглотки составила 154 грн.

Чувствительность этих корейских тест-систем, которая напрямую влияет на качество и точность результатов, - 1400 пг/мл.

Отметим, что новые сверхчувствительные украинские тесты DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген, которые разработали ученые "Диапроф-Мед", в 140 раз чувствительнее корейских тестов "SD Biosensor".

Более того - стоят украинские тест-системы вдвое дешевле, а результат можно получить уже через 2,5 часа. Тест проводится с помощью мазка с носо- и ротоглотки.

Ранее УНН писал, что в Верховной Раде Украины настаивают на массовом тестировании населения страны именно отечественными тестами. Среди преимуществ нардепы видят низкую стоимость для бюджета за счет внутреннего производства и независимость Украины от импорта иностранных тест-систем.