Профсоюз требует у Криклия уволить руководителя Украэроруха: появились детали

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Профсоюз “Инженерно-технические специалисты” требуют у министра инфраструктуры Владислава Криклия расторгнуть трудовой договор с и.о. директора Украэроруха Андреем Ярмаком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию в Facebook руководителя профсоюза и сотрудника Украэроруха Владимира Бакало.

Так, он опубликовал решение профсоюза, принятое еще в апреле, с требованием к Мининфраструктуры расторгнуть трудовой договор с и.о. директора Украэроруха Андреем Ярмаком. На основе этого решения, в котором изложены основания для увольнения Ярмака, профсоюз обратился к министру инфраструктуры Владиславу Криклию. В тексте решения указывается, что на стратегическом государственном предприятии осуществляется назначение на должности и увольнение с нарушением требований действующего законодательства. Более того, в связи с кадровой политикой, что противоречит, по их словам, нормам закона, государство получает значительные убытки, выплачивая материальную помощь при увольнении и компенсации тем, кто возобновился в судебном порядке.

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“(...) Предоставляю письмо на министра инфраструктуры Украины и полное Решение с соответствующим обоснованием относительно требования расторжения трудового договора с и.о. директора Украэроруха Ярмаком А.М. Читайте и делайте выводы. Обращаю внимание, что Решение не было предвзятым и основывается на фактах, подтвержденных документами”, — отмечает Бакало.

По словам главы профсоюза, в связи с отсутствием соответствующей реакции от Мининфраструктуры, они были вынуждены подать в суд за бездействие профильного регулятора.

“Учитывая бездействие министра относительно требования, указанной в решении Профсоюза от 22.04.2020, профсоюз был вынужден обратиться в суд относительно бездеятельности органа управления. На основании искового заявления в Шевченковском районном суде. Киева зарегистрировано дело № 761/28417/20. Заседание по этому делу состоится 18.01.2021 в 11:15”, — написал он.

Владимир Бакало также обвинил руководство Украэроруха в давлении на профсоюзные организации.

“Надеюсь, что когда закончится вмешательства администрации в профсоюзную жизнь, когда администрация перестанет вести сепаратные переговоры с отдельными профсоюзами, когда работники предприятия наконец будут свободны в своем выборе профсоюзной принадлежности — наша численность и численность нашей федерации вырастет”, — написал он.

В свою очередь УНН запросил Украэрорух с просьбой объяснить критическую ситуацию с их позиции.

Напомним, что профсоюз оспаривает законность пребывания Андрея Ярмака в должности и.о. директора критически важного стратегического государственного предприятия Украэрорух. Суть претензий профсоюза заключается в отсутствии, по их словам, соответствующего образования и опыта работы у руководителя ключевого стратегического государственного предприятия. Кроме того, назначение Ярмака на должность состоялось вопреки процедуре конкурсного отбора и с нарушением ряда требований действующего законодательства.