Кадровые изменения в правительстве: нардеп назвал пять претендентов на портфели министров

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В парламенте рассматривают кадровые изменения в пяти министерствах: энергетики, образования, экологии, аграрной политике и по делам ветеранов. Об этом в своем Telegram-канале заявил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

"Ну вот что и говорил: 1) Витренко: первый вице - министр энергетики 2) Шкарлет: Минобразования 3) Опимах: Минэкологии 4) (Роман) Лещенко: Минагро 5) Лапутина: Минвет. Немчинова пока оставляют министром КМУ без изменений. Сегодня коалиция в 18:30 их прособеседует", - написал нардеп.

Отметим, ранее сегодня народный депутат Александр Качура сообщил, что на сегодняшнем заседании парламентской фракции "Слуга народа" рассмотрят кандидатуры на двух министров - образования - Сергея Шкарлета и энергетики - Юрия Витренко, а также увольнение министра по делам ветеранов.

В то же время следует добавить, что отдельные кандидаты вызвали критику в свой адрес. В частности, ряд известных ученых подписался под открытым обращением к председателю ВР и нардепам с просьбой не назначать действующего и.о. министра образования Сергея Шкарлета на должность министра. Среди прочего, сообщается, что в июне 2020 года были обнародованы материалы, подтверждающие наличие плагиата в научной работе Шкарлета. Ученых поддержали и представители и общественных образовательных организаций.

Также, замечания вызывает и кандидатура Витренко. Витренко связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

Кроме того, следует отметить, что управляемый в том числе Витренко НАК "Нафтогаз" получил за первое полугодие 2020 года убыток в 11,5 млрд грн. В ноябре "Нафтогаз" поднял цену на газ для населения на около 35% - до 6,3 грн за кубометр. При этом Витренко считает, что "Нафтогаз" недоплатил ему 4 млн долларов премий за "значительные достижения".

Как сообщалось, УНН из собственных источников стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 15 декабря, будут присутствовать на заседании фракции.