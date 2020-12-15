ВАКС закрыл дело экс-судьи Пономарь о лжи в декларации

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд закрыл дело по обвинению судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в отставке Зои Пономарь в декларировании недостоверной информации, несмотря на решение Конституционного Суда о неконституционности соответствующей статьи Уголовного кодекса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Сегодня, 15 декабря, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство судье Апелляционного суда Днепропетровской области в отставке и закрыла по ней уголовное производство по ст. 366-1 УК Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ходатайство мотивировано тем, что 27 октября 2020 года Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

Отмечается, что сторона обвинения не возражала против закрытия уголовного производства.

В ВАКС указали, что на момент принятия КСУ указанного решения в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе приговор, которым экс-судья Апелляционного суда Днепропетровской области Зоя Пономарь признана виновной в умышленном непредставлении декларации.

Напомним, ранее ВАКС отменил приговор экс-нардепу Бобову за недостоверное декларирование.