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Претендент на главу Минэнерго Витренко не попал в санкционный список РФ

Претендент на главу Минэнерго Витренко не попал в санкционный список РФ

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Бывший менеджер “Нафтогаза” Юрий Витренко, который претендует на должность министра энергетики, отсутствует в обновленном санкционном списке РФ против Украины, передает УНН.

Всего санкционный перечень насчитывает 849 человек. Витренко туда не попал.

При том, что Витренко считает себя победителем над Газпромом РФ в Стокгольмском арбитраже и требует выплату премий от Нафтогаза в размере 4 млн долларов (еще 4 млн долларов он уже успел получить).

В то же время, под санкции Москвы попали спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько. Также, под немилость РФ попали депутаты президентской фракции “Слуга народа” Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Гео Лерос и Ольга Василевская-Смаглюк.

Постановление РФ датировано 7 декабря текущего года.

Напомним, руководимый в том числе Витренко НАК “Нафтогаз” получил за первое полугодие 2020 года убыток в размере 11,5 млрд грн. В ноябре “Нафтогаз” поднял цену на газ для населения на 35% до 6,3 грн за кубометр.

Источник: УНН
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