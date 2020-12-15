Заседание фракции "Слуга народа" переносится на поздний вечер - нардеп

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Сегодняшнее заседании парламентской фракции “Слуга народа” переносится на поздний вечер. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Александр Качура, информирует УНН.

“Заседание фракции „Слуга народа“ переносится на поздний вечер”, — сообщил нардеп.

По его словам, повестка дня — обсуждение кандидатур на должности:

1. Первого вице-премьера, министра энергетики Украины — Юрия Витренко

2. Министра образования и науки — Сергея Шкарлета

3. Министра по делам ветеранов — Юлии Лапутиной

“Также возможно будет рассматриваться вопрос разъединения министерств и создание Министерства аграрной политики, кандидат на должность министра — Роман Лещенко. Помимо этого возможно изменение главы Минэкологии — будет предложен Роман Опимах”, — отметил он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня будут присутствовать на заседании парламентской фракции “Слуга народа”.



Как ранее сообщалось в УНН, на Майдане Независимости проходит акция протеста “ФОПов”, в которой, по данным силовиков, пострадали 40 полицейских.

Также на Майдане началась новые столкновения, еще одного полицейского забрала “скорая”.

Напомним, парламентарии начали рассмотрение законопроекта № 4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год.