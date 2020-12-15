В ВР поступили заявления об увольнении двух министров

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Верховную Раду поступили заявления об увольнении от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, и министра по делам ветеранов Украины. Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков во время пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

"Поступили заявления об увольнении от двух министров - министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, и министра по делам ветеранов Украины. Я прошу комитеты собраться утром и рассмотреть эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарное заседание. Даю соответствующее поручение", - сказал Разумков.

Напомним, ранее сегодня народный депутат Александр Качура сообщил, что на сегодняшнем заседании парламентской фракции "Слуга народа" рассмотрят кандидатуры на двух министров - образования - Сергея Шкарлета и энергетики - Юрия Витренко, а также увольнения министра по делам ветеранов.

Позже народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в парламенте рассматривают кадровые изменения в пяти министерствах: энергетики, образования, экологии, аграрной политики и делам ветеранов.