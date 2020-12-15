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Верещук: должны "стиснуть зубы", но найти средства на медицину

Верещук: должны "стиснуть зубы", но найти средства на медицину

Ирина Верещук

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В бюджете на 2021 год депутаты должны заложить на медицину не менее 5% от ВВП. Об этом сегодня журналистам заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Я всегда говорила, что мы должны стиснуть зубы, но найти 5% на медицину. И мы голосовали за это в первом чтении.
Мы нашли средства на дороги - это очень хорошо, нам надо дороги, но кто будет по ним ездить? Вы же видите что происходит: открыли границы для медиков, для рабочих рук из Украины, и кто тогда останется, чтобы ездить по этим дорогам? Где мы возьмем налоги, чтобы наполнить казну, например, для пенсий, для соцвыплат? Поэтому, дороги - это хорошо, но надо искать приоритет", - сказала Верещук.

Также нардеп разочарована недофинансированием педагогов.

"Учителя - это бюджетная сфера и они не могут зарабатывать себе на жизнь работая, например, ФОПами. Мы обещали, Конституцией гарантировали им их права, а сейчас я должна им сказать: давайте построим дороги, а зарплаты тогда вам выплатим? Люди очень разочарованы и агрессивно реагируют на такие программы и проекты. Нам надо найти в себе силы и ту социальную составляющую, которая даст людям выжить за те деньги, которые есть. А их и так не хватает", - говорит нардеп.

Ранее врач-инфекционист Ольга Голубовская призвала пересмотреть проект бюджета на 2021 год, отметив, что в случае принятия его без изменений медики останутся с зарплатой, которую можно сравнить с выплатами по безработице.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, медики
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