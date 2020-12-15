Верещук отметила успех Зеленского на международной арене

КИЕВ. 15 декабря. УНН. За полтора года президент Владимир Зеленский весьма преуспел во внешней политике. Его деятельность положительно оценивают как друзья, так и оппоненты. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии “Слуга народа” Ирина Верещук, передает УНН.

“С той точки, с которой начинал Президент, и там, где он сейчас, например, во внешней политике — когда это касается вопросов обороны, когда это касается дипломатии — абсолютный прогресс. Я это вижу, и это отмечают даже враги, даже оппоненты. Это отмечают все.

Вы видели, сколько было подписано договоров, с Великобританией — стратегический договор, с Турцией — стратегический договор. Везде, где был задействован Президент Зеленский непосредственно — везде есть успех”, — сказала нардеп.