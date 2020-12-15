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Верещук отметила успех Зеленского на международной арене

Верещук отметила успех Зеленского на международной арене

КИЕВ. 15 декабря. УНН. За полтора года президент Владимир Зеленский весьма преуспел во внешней политике. Его деятельность положительно оценивают как друзья, так и оппоненты. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии “Слуга народа” Ирина Верещук, передает УНН.

“С той точки, с которой начинал Президент, и там, где он сейчас, например, во внешней политике — когда это касается вопросов обороны, когда это касается дипломатии — абсолютный прогресс. Я это вижу, и это отмечают даже враги, даже оппоненты. Это отмечают все.

Вы видели, сколько было подписано договоров, с Великобританией — стратегический договор, с Турцией — стратегический договор. Везде, где был задействован Президент Зеленский непосредственно — везде есть успех”, — сказала нардеп.

Источник: УНН
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