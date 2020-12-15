Марченко рассказал, когда Украина сможет отказаться от заимствований МВФ

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украина при “выполнении домашнего задания” сможет в 2023 году отказаться от заимствований в бюджет со стороны Международного валютного фонда. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко по итогам заседания Верховной Рады во вторник в эфире канала “ZIK”, передает корреспондент УНН.

“В 2023 году, если мы будем качественно выполнять домашнюю работу, в бюджет нам не нужно будет заимствовать со стороны Международного валютного фонда”, — сказал Марченко.

В то же время, по его словам, это не будет означать отказ от сотрудничества с МВФ.

“Это — крайняя стадия взаимодействия с МВФ — заимствования напрямую в бюджет. Конечно, надо от этого отходить, и иметь возможность самостоятельно быть самодостаточной страной. Мы над этим работаем”, — добавил министр.

На прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина в ближайшее время ожидает сообщение о начале работы миссии Международного валютного фонда в стране для пересмотра программы сотрудничества с МВФ и получения очередного транша кредита от Фонда.