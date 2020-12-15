Верещук о зарплате депутатов: у "слуг" зарплата выше, чем у "хозяев"

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Комментируя вопрос о заработной плате народных депутатов, Ирина Верещук заявила, что у нее никогда не повернется язык сказать, что у депутатов низкие зарплаты, об этом она заявила в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Если мы посмотрим сегодня на пенсионера и на пенсию людей, которые по 60, по 50, по 40 лет отработали честно, сначала работая на Советский Союз, затем на Украину и получают по 2500 грн или даже 3000 грн, у меня даже язык не повернется сказать, что 42 000 грн это недостойно, или это мало", - отметила Верещук.

Она добавила, что сначала нужно поднять зарплату учителям и врачам.

"Чтобы они могли себя чувствовать людьми в государстве. Мы "слуги народа", мы пришли служить, и получается, что у "слуг" большая заработная плата чем у "хозяев" - это нечестно и несправедливо. Я никогда не скажу, что для меня это что-то мало или не хватает", - резюмировала Верещук.