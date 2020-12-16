Виноват не коронавирус, а отсутствие системной работы руководства: экс-директор о кризисе в Украэрорухе

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Нынешний кризис — не первый, с которым сталкивается государственное предприятие Украэрорух. Но в этих условиях его можно было предвидеть и преодолеть ужасные последствия системной и профессиональной работой руководства, рассказал УНН бывший директор государственного предприятия Украэрорух (1993-2002 гг.) Кирилл Полищук.

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“Такое же падение Украэроруха было в начале 90-х годов: это был распад Советского Союза. Мы выжили в этой ситуации. Затем был большой дефолт в 1998 году: мы выжили и в нем, потому что было комплексное профессиональное управление. Сейчас дело в том, что если бы была работа системная и профессиональная в период низкого финансирования предприятия, то последствия были бы не такие ужасные. Также проигрышной была работа госпредприятия с авиакомпаниями, которые используют воздушное пространство Украины. В этой работе не было системности, поэтому последствия катастрофические сейчас с долгами”, — считает он.

Причина провальной работы предприятия в условиях экономического коронакризиса на экспертное мнение Полищука, заключаются в отсутствии специального образования и соответствующего опыта работы у руководства стратегического госпредприятия.

“Сначала один исполняющий обязанности (Александр Доценко — ред.), потом другой исполняющий обязанности (Андрей Ярмак — ред.). И ни один из них не имеет специального образования и опыта работы”, — отметил Полищук.

Стоит добавить, что на сайте государственной компании Украэрорух нет полной информации о трудовой деятельности и опыте работы нынешнего и.о. директора Андрея Ярмака. Поэтому УНН послал запрос в госпредприятие с просьбой предоставить эту информацию.

Напомним, что представители профсоюза требуют у министра инфраструктуры Владислава Криклия разорвать контракт с и.о. директора Украэроруха Андреем Ярмаком. Там, кроме всего прочего, считают, что Ярмак назначен на должность вопреки нормам законодательства: отсутствуют соответствующий специальность и опыт работы, а конкурс не был проведено.