Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,87 -0,1005  EUR: 33,89 -0,0061 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5550

Марченко назвал бюджет-2021 толчком для дальнейшего развития

Марченко назвал бюджет-2021 толчком для дальнейшего развития

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Госбюджет на 2021 год будет толчком для дальнейшего развития, и в следующем году Министерство финансов будет работать над тем, чтобы получить возможности для другого бюджета. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко по итогам заседания Верховной Рады во вторник в эфире канала “ZIK”, передает УНН.

“Я, конечно, доволен. Ответ всем критикам — количество голосов за бюджет... Для того, чтобы хотеть и иметь возможности для другого бюджета — надо сделать для этого определенные шаги. Мы над этим будем работать в следующем году, так как в этом году. Потому что в этом году, как я уже отмечал, мы пытались удерживать ситуацию. Вопросы были пандемии, у нас были потопы, пожары — этот год был достаточно сложным. И он дал нам возможность сформировать бюджет. Этот бюджет будет толчком для дальнейшего развития, я в этом даже не сомневаюсь”, — сказал Сергей Марченко.

Он отметил, что те депутаты, которые не проголосовали за бюджет, имеют свои политические видения и убеждения, или не хотят нести ответственность,

Напомним, народные депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект № 4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год. Соответствующее решение поддержали 289 народных депутатов Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Бюджет-2021
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.