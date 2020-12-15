Марченко назвал бюджет-2021 толчком для дальнейшего развития

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Госбюджет на 2021 год будет толчком для дальнейшего развития, и в следующем году Министерство финансов будет работать над тем, чтобы получить возможности для другого бюджета. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко по итогам заседания Верховной Рады во вторник в эфире канала “ZIK”, передает УНН.

“Я, конечно, доволен. Ответ всем критикам — количество голосов за бюджет... Для того, чтобы хотеть и иметь возможности для другого бюджета — надо сделать для этого определенные шаги. Мы над этим будем работать в следующем году, так как в этом году. Потому что в этом году, как я уже отмечал, мы пытались удерживать ситуацию. Вопросы были пандемии, у нас были потопы, пожары — этот год был достаточно сложным. И он дал нам возможность сформировать бюджет. Этот бюджет будет толчком для дальнейшего развития, я в этом даже не сомневаюсь”, — сказал Сергей Марченко.

Он отметил, что те депутаты, которые не проголосовали за бюджет, имеют свои политические видения и убеждения, или не хотят нести ответственность,

Напомним, народные депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект № 4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год. Соответствующее решение поддержали 289 народных депутатов Украины.