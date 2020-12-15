Несмотря на противостояние и раскол: в "Слуге народа" заявили об избрании главы Запорожского облсовета

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Представителя "Слуги народа" Виталия Боговина избрали председателем Запорожского областного совета. Об этом сообщила пресс-служба партии "Слуга народа", информирует УНН.

"Сегодня представителя "Слуги народа" Виталия Боговина избрали председателем Запорожского областного совета. Голосование проходило в атмосфере серьезного политического противостояния", - отметили в сообщении.

Также свое мнение высказал и Боговин, который перед назначением успел поспорить с народным депутатом от ОПЗЖ Владимиром Кальцевым.

"Несмотря на агрессивные политические выпады и несколько попыток пророссийской партии сорвать голосование, председателя облсовета удалось выбрать. Спасибо за доверие! Сегодня мы вместе дали решительный отпор российскому агрессору. ЗНР здесь никогда не будет!" - отметил новый глава.

По данным пресс-службы, в результате лидер областного списка партии "Слуга народа" одержал победу, его поддержало большинство депутатов - 43.

Добавим, Виталий Боговин - предприниматель в аграрной сфере, работал на руководящих должностях.

Ранее УНН сообщал, что в Запорожье "раскололся" облсовет, а часть заседала под охраной неизвестных, которые представились ветеранами войны на Донбассе.