Зеленский распорядился начать подготовку к годовщине трагедии Бабьего Яра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

“Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ „О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника „Бабий Яр“, — говорится в сообщении.

Согласно документу, премьер-министра Украины и руководителя Офиса Президента Украины определено сопредседателями организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника „Бабий Яр“, а также утвержден новый состав Организационного комитета.

„Кроме того, поддержана инициатива общественности, благотворителей по созданию в г. Киеве (урочище Бабий Яр) Мемориала Холокоста “Бабий Яр“. Кабинет Министров должен утвердить план мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра, предусмотрев решения неотложных вопросов развития Национального историко-мемориального заповедника „Бабий Яр“, в частности установление композиционных элементов Аллеи Праведников, расширение зон охраны заповедника и завершение обустройства мемориального музея памяти жертв трагедии Бабьего Яра в здании по ул. Ильенко, 44 в г. Киеве т.п.", - отметили в ОП.

Кроме того, правительство должно предусмотреть проведение траурных мероприятий и организации международной научной конференции (веб-конференции), посвященной годовщине трагедии Бабьего Яра, осуществления поисковой работы по погибшим в Бабьем Яру, увековечения памяти о них.

Напомним, что 29 сентября в Украине чтят память жертв трагедии Бабьего Яра.

Также недавно в Бабьем Яру вандалы разбили памятную плиту.