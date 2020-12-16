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В Совете Европы приветствовали уменьшение тюрем в Украине

В Совете Европы приветствовали уменьшение тюрем в Украине

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Комитет по вопросам пыток Совета Европы (CPT) приветствует положительную тенденцию к уменьшению количества тюрем и призывает украинскую власть продолжать свою программу реформирования пенитенциарной системы. Об этом говорится в отчете CPT, передает УНН.

Отмечается, что на момент визита общее количество заключенных в Украине в августе 2020 года составляло примерно 51 тыс. (уровень заключения около 143 на 100 000 жителей) по сравнению с 57 тыс. во время периодического визита CPT в 2017 году.

“CPT также отметил, что доля лиц, содержащихся под стражей, оставалась высокой в течение последних лет (например, около 37% на момент визита), что свидетельствует о вероятном чрезмерном использование предварительного заключения в Украине”, — говорится в отчете.

Добавляется, что CPT считает, что Украине следует принять меры для обеспечения более ограничительного подхода к применению меры пресечения, установив жесткие ограничения по его применению и поощряя шире использовать альтернативные меры, не связанные с лишением свободы.

Как сообщал УНН, за девять месяцев 2020 года население тюрем Украины уменьшилось на 4%.

Источник: УНН
Теги: Украина, тюрьма, Евросоюз
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