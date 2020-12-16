Разумков заявил, что не будет вакцинироваться от COVID-19

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не будет вакцинироваться от коронавирусной болезни COVID-19 из-за того, что переболел и имеет антитела, но его публичная позиция - он будет поддерживать вакцинацию. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Мне в этом плане немного проще, я переболел и некоторое время точно у меня будут антитела. Я думаю, что сегодня большое количество людей, которые нуждаются в вакцинации больше, чем я и здесь должен быть приоритет. Военные медики, образование... Если мы говорим о публичной позиции - для меня это не вопрос. Так же как я делал публичную вакцинацию от гриппа... Если мы говорим о публичной позиции - я 100% ее буду поддерживать. Если будет необходимость отдать свою вакцину тем, кому она сегодня более нужна - также здесь не будет каких-то (проблем - ред.)", - сообщил Разумков.

Напомним, старт вакцинации от COVID-19 в Украине запланирован в начале второго квартала 2021 года.

За государственный счет планируется вакцинировать 21 млн граждан. Среди них люди, которые старше 60 лет, и те, кто имеют сопутствующие заболевания и работники определенных сфер.

Как сообщалось ранее в УНН, Степанов не исключает обеспечения всех украинцев вакциной за счет государства.