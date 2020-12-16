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ВР в среду планирует рассмотреть отставку одного из министров - Разумков

ВР в среду планирует рассмотреть отставку одного из министров - Разумков

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Парламентским комитетам поручено рассмотреть заявления об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского и министра по делам ветеранов Сергея Бессараба. В среду, 16 декабря, ожидается голосование в парламенте за отставку одного из них. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.

Разумков отметил, что в Верховную Раду поступили заявления об увольнении от двух министров, об этом он объявил на пленарном заседании во вторник и дал поручение комитетам рассмотреть вопрос об отставке членов правительства.

По его словам, Верховная Рада планирует рассмотреть отставку министров на пленарных заседаниях в среду и четверг.

"Я думаю, что один из вопросов будет сегодня рассматриваться. Другой - возможно, завтра", - сообщил Разумков в эфире одного из телеканалов.

Добавим, в повестке дня заседания ВР 16 декабря - два постановления об увольнении с должностей министров - речь идет о министре по делам ветеранов Сергее Бессарабе, а также министре защиты окружающей среды и природных ресурсов Романе Абрамовском.

Источник: УНН
Теги: ВР, министры, увольнение, Дмитрий Разумков
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