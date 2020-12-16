Выход из договоров СНГ, финплан "Антонова", популяризация украинского языка: повестка дня Кабмина

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 16 декабря, собирается рассмотреть план мероприятий по реализации первого этапа проекта "Сильный язык - успешное государство", утвердить перечень боеприпасов для утилизации и финансовый план государственного предприятия "Антонов", а также рассмотреть постановление о выходе из отдельных договоров СНГ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня заседания правительства.

Так, правительство планирует утвердить план мероприятий по реализации первого этапа (до 2022 года) стратегии популяризации украинского языка до 2030 года "Сильный язык - успешное государство".

Также чиновники рассмотрят вопрос об утверждении финансового плана государственного предприятия "Антонов" на 2020 год, и об утверждении дополнительного перечня боеприпасов, подлежащих утилизации.

Министр здравоохранения Максим Степанов предлагает внести изменения в перечень товаров (в том числе лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования), необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SАRS-СоV-2, операции по ввозу которых на таможенную территорию Украины и/или операции по поставке которых на таможенную территории Украины освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость.

К тому же, Кабмин рассмотрит постановление о выходе из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Напомним, на прошлом заседании Кабмин согласовал страховые выплаты привлеченным к борьбе с COVID-19 студентам-медикам, передал ряд объектов "Укроборонпрома" Фонду госимущества и поддержал законопроект для урегулирования создания филиалов компаний из других государств.