В Раде зарегистрировали постановление об отставке министра по делам ветеранов

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Проект постановления об отставке Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов Украины зарегистрировали в Верховной Раде под №4498 от 16 декабря, передает УНН со ссылкой на данные на сайте ВР.

Согласно проекту документа, парламентариям предлагается "в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины... принять отставку Бессараба Сергея Борисовича с должности министра по делам ветеранов Украины".

Добавим, Сергей Бессараб был назначен министром по делам ветеранов Украины 4 марта 2020 года, в составе правительства Дениса Шмыгаля.

Перед этим, в 2012-2014 годах, был первым заместителем командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. С 2015 года - командующий АТО, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Напомним, 15 декабря в Верховную Раду поступили заявления об увольнении от двух министров. Речь идет о министре охраны окружающей среды и природных ресурсов Романе Абрамовском и министре по делам ветеранов Сергее Бессарабе.

Так, парламентским комитетам было поручено рассмотреть заявления об увольнении двух министров. В среду, 16 декабря, ожидается голосование в парламенте за отставку одного из них.

Добавим, в повестке дня заседания ВР 16 декабря - два постановления об увольнении с должностей министров - речь идет о министре по делам ветеранов Сергее Бессарабе, а также министре защиты окружающей среды и природных ресурсов Романе Абрамовском.