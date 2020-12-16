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Рада рассмотрит вопрос "ковидных" доплат вирусологам и биохимикам в пятницу

Рада рассмотрит вопрос "ковидных" доплат вирусологам и биохимикам в пятницу

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 16 декабря, включила в повестку дня законопроект №4464 относительно льгот и повышения оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения. Соответствующее решение поддержали 308 народных депутатов. Нардепы, как ожидается, рассмотрят законопроект в пятницу, 18 декабря, передает корреспондент УНН.

Рада также поддержала решение о сокращении срока внесения альтернативных проектов.

"Нам предложено включить в повестку дня законопроект 4464 и сократить сроки подачи альтернативных, чтобы мы могли его рассмотреть в пятницу", - сказал председатель ВР Дмитрий Разумков.

Проект закона предусматривает возможность предоставления биологам, микробиологам, вирусологам, биохимикам, которые задействованы в тестировании на СOVID-19, "ковидных" доплат и предоставление социальных гарантий.

В частности, документом предлагается обеспечение специалистов обязательным страхованием за счет владельца заведения здравоохранения, льготные условия пенсионного обеспечения, льготное предоставление жилья и обеспечение телефоном и тому подобное.

Отметим, на этой неделе комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал Верховной Раде Украины поддержать законопроект №4464 относительно назначения "ковидных" доплат и предоставления социальных гарантий биологам, микробиологам, вирусологам, биохимикам, которые вовлечены в процесс тестирования на коронавирусную инфекцию СOVID 19.

Источник: УНН
Теги: ВР, зарплата, Коронавирус, здравоохранение, Дмитрий Разумков
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