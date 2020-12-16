Нардепы изменили регламент по публикации законов

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №4334 о внесении изменений в Регламент относительно опубликования решений парламента. Соответствующее решение поддержали 246 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Согласно пояснительной записке, проект закона предусматривает, что с 1 января 2021 года официальное опубликование решений Верховной Рады Украины будет осуществляться только в газете "Голос Украины".

Отмечается, что представленный законопроект направлен на оптимизацию расходов, направленных на опубликование решений Рады. По мнению нардепов, принятие законопроекта как закона повлияет на расходную часть Государственного бюджета Украины и позволит уменьшить расходы на деятельность Верховной Рады Украины.

Комитет по вопросам регламента принял решение рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения во втором чтении проекта закона принять его во втором чтении и в целом.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада приняла в целом проект постановления №3050-13, которым включила в повестку дня четвертой сессии ВР девятого созыва ряд законопроектов, в частности, о внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" относительно противодействия информационной войне.