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Рада увеличила предельный возраст для работы на госслужбе

Рада увеличила предельный возраст для работы на госслужбе

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" №4096 о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе. Соответствующее решение поддержали 300 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно возможности повторного назначения на один год государственного служащего, достигшего пенсионного возраста без обязательного проведения конкурса ежегодно.

В частности, часть четвертую статьи 83 Закона предлагается дополнить частью четвертой следующего содержания: "В связи с потребностями службы государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на государственной службе принимается субъектом назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста".

По мнению авторов, актуальность данного вопроса обусловлена, прежде всего, защитой интересов общества и государства, ведь в исключительных случаях, возникает потребность в оставлении государственного служащего занимаемой должности после достижения им 65-летнего возраста для более эффективного функционирования государственного органа.

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства по результатам рассмотрения законопроекта рекомендовал Раде принять законопроект во втором чтении в целом.

Напомним, ранее ВР поддержала увеличение предельного возраста для работы на госслужбе.

Источник: УНН
Теги: госслужба, нардепы
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