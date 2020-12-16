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Новости: Политика
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ВР досрочно прекратила полномочия нардепа Требушкина

ВР досрочно прекратила полномочия нардепа Требушкина

Руслан Требушкин

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании во вторник проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Руслана Требушкина. Соответствующее решение поддержали 327 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

"На очередных выборах меня избрали главой. Поэтому прошу поддержать это постановление", - сказал сам Требушкин, выступая в Раде.

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Требушкина Руслана Валерьевича, избранного в одномандатном избирательном округе №50, Донецкая область, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", - говорится в проекте постановления.

Так, Требушкин член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Он не входит в состав ни одной из фракций.

Как сообщал УНН, накануне народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в парламенте рассматривают кадровые изменения в пяти министерствах: энергетики, образования, экологии, аграрной политики и по делам ветеранов.

В то же время, глава партии "Слуга народа", народный депутат Украины Александр Корниенко заверил, что Рада сегодня не будет рассматривать вопрос назначения на должности в правительстве.

Источник: УНН
Теги: ВР, нардепы
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