Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов Бессараба

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада приняла проект постановления 4498 об отставке Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов. Соответствующее решение поддержали 251 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Комитет предлагает Верховной Раде принять эту отставку. Она связана с состоянием здоровья", - пояснила председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Напомним, проект постановления об отставке Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов Украины зарегистрировали в Верховной Раде 16 декабря.

Так, Сергей Бессараб стал министром по делам ветеранов 12 марта 2020.

До этого, с 2012-2014 год, был первым заместителем командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. С 2015 года - командующий АТО, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Накануне народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в парламенте рассматривают кадровые изменения в пяти министерствах. В частности, на должность министра по делам ветеранов рассматривается кандидатура Юлии Лапутиной.

Лапутина - заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

В марте текущего года она стала второй в истории Украины женщиной, получившей генеральское звание.