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Кулеба анонсировал большое совещание послов Украины

Кулеба анонсировал большое совещание послов Украины

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Завтра, 17 декабря, начнется многодневное совещание послов Украины, которое состоится в отдаленном формате. Об этом во время стратегической дискуссии "Дипломатия 2021" в среду, 16 декабря, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"В четверг начнется конференция украинских послов, руководителей зарубежных дипломатических учреждений. Это большое событие, которое происходит раз в два года", - отметил Кулеба.

Также министр отметил, что впервые в истории совещание послов состоится в виртуальном режиме - из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее Дмитрий Кулеба пригласил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу стать почетным гостем нынешней конференции украинских послов.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, послы, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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