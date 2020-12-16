Рада сняла с повестки дня вопрос об увольнении главы Минзащиты окружающей среды Абрамовского

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада сняла с повестки дня проект постановления об увольнении Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает корреспондент УНН.

"У нас в повестке дня был вопрос о рассмотрении заявления об отставке министра экологии. Профильный комитет попросил предоставить дополнительное время для изучения этого вопроса и проведения всех необходимых процедур по подготовке его к рассмотрению в зале. Поэтому есть предложение сегодня снять его с повестки дня", - заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Напомним, 19 июня текущего года Верховная Рада приняла в целом проект постановления о назначении Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов. Соответствующее решение поддержали 264 народных депутата Украины.

Накануне народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в парламенте рассматривают кадровые изменения в пяти министерствах. В частности, на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов рассматривается кандидатура главы Государственной службы геологии и недр Романа Опимаха.