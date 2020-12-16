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В Минздраве хотят на законодательном уровне закрепить минимальную зарплату для медиков

В Минздраве хотят на законодательном уровне закрепить минимальную зарплату для медиков

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов направил на подпись членам правительства законопроект, устанавливающий минимальную заработную плату для медработников и закрепляющий ее в законе. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"На прошлой неделе я своим коллегам по правительству, соответствующим, послал на подпись соответствующий законопроект, подготовленный Минздравом, который устанавливает минимальную заработную плату и закрепляет ее в законе. Которая будет привязана к прожиточному минимуму. Эта практика существует в нашей стране, и это абсолютно нормально. Например, в законе о прокуратуре четко определено, какая минимальная заработная плата должна быть у работников прокуратуры. И она привязана к прожиточному минимуму. То есть, есть прожиточный минимум в государстве, и там, например, 10 прожиточных минимумов должна составлять минимальная заработная плата врача. И так далее. Для среднего медицинского персонала, или для младшего", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что платить меньше этой заработной платы будет невозможно.

"Мы считаем, что такой законопроект должен стать законом и у нас должны быть установлены минимальные заработные платы, выплачиваемые нашим медицинским работникам", - добавил министр.

Напомним, по словам Степанова, заработная плата врачей должна быть на уровне 23 тыс. грн, среднего медперсонала - 17 тыс. грн, младшего медперсонала - 12 тыс. грн.

Также напомним, что народные депутаты приняли Государственный бюджет Украины на 2021 год.

Степанов отмечал, что если бюджет будет утвержден без необходимого финансирования медицины - Украину ждет катастрофа из-за низких зарплат медиков.

Источник: УНН
Теги: зарплата, медики, Минздрав, Максим Степанов
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