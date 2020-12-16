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Рада провалила голосование за законопроект о "кандидатском резерве" на госслужбе

Рада провалила голосование за законопроект о "кандидатском резерве" на госслужбе

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада Украины провалила голосование за доработанный законопроект №3491 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва с предложениями Президента. За документ проголосовало лишь 224 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

"Закон отклонен", - заявил глава ВР Дмитрий Разумков.

Проект закона, в частности, предусматривал восстановление конкурсов на госслужбу, а также внедрение базы кандидатского резерва на Едином портале вакансий государственной службы, осуществлении администрирования которого относится к полномочиям центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере государственной службы.

Напомним, в июле Рада приняла в целом законопроект № 3491 о внесении изменений в закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва.

В сентябре нардепы отправили на доработку в комитет законопроект с предложениями Президента.

Президент Украины в своих предложениях отметил необходимость компетентного усиления состава Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы, в частности путем включения в нее представителей ключевых государственных институтов, способных профессионально дать оценку лицу, претендующего на занятие должности государственной службы категории "А". Также предлагается обеспечения для государственных служащих этой категории гарантированной законом независимости от изменений политического руководства государства и государственных органов.

Источник: УНН
Теги: ВР, голосование, резервы, госслужба, чиновник, кандидатуры
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