Нардепы поддержали продолжение внедрения информационно-телекоммуникационной системы в судах

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект № 3985 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС). Соответствующее решение поддержали 250 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Согласно пояснительной записке, основной целью принятия законопроекта является обеспечение начала функционирования отдельных модулей Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы и поэтапное внедрение ЕСИТС. Законопроектом предусматривается внесение изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и Закона Украины “О Высшем совете правосудия”. Предполагается, что создание и обеспечение функционирования ЕСИТС осуществляется поэтапно. Предполагается, что судебное заседание будет фиксироваться с помощью видео-звуко-записывающего технического средства, а судебные решения будут выкладываться в электронной форме. Также повышается роль Высшего совета правосудия в процессах внедрения ЕСИТС.

Напомним, ранее Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу законопроекта о внесении изменений в Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей”.