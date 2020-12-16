Степанов объяснил, чем грозит Украине отмена нострификации дипломов медиков в Польше

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Если Польша отменит нострификацию дипломов медиков, то есть, подтверждение дипломов, то определенное количество украинских врачей будет ехать за границу. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Эти 29 лет наша страна не смотрела, какая заработная плата наших медицинских работников. Возможно ли ее даже теоретически сравнивать с той заработной платой, которая была в европейских странах, и которая есть в европейских странах? Некоторый период времени мы на это не обращали внимание, потому что достаточно сложно было нашим медицинским работникам поехать за границу и трудоустроиться там... На должность врача или среднего медицинского персонала, медицинской сестрой. А сейчас эти барьеры начали сниматься. И они снимаются очень быстро. И таким катализатором стала именно пандемия", - заявил Степанов.

Он отметил, что все европейские страны пересматривают количество врачей, которые должны быть в стране, однако, на подготовку врача нужно минимум 10 лет.

"И где же их брать? А под боком есть Украина, в которой не ценили и пока не ценят до конца реальными вещами дела наших медицинских работников... Совершенно понятно, что если Польша снимает абсолютно все барьеры, например, отменяет нострификацию диплома - это подтверждение диплома, то совершенно ясно, что количество медицинских работников, особенно молодого возраста, которое не хочет мириться с такой заработной платой, которое есть у нас, просто будет ехать за границу, потому что их там ждут. Поэтому очень важно, какие цифры мы заложили в бюджете и принято в бюджете. Итак, вчера был принят бюджет на 2021 год. Наши предложения, которые давало Министерство здравоохранения, исходя из своих расчетов, которые мы провели по реальным тарифам - они не были учтены", - добавил министр.

Он отметил, что в этого увеличения финансирования, которое предусмотрено в бюджете, недостаточно для минимального обеспечения системы здравоохранения.

Напомним, народные депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект №4000 об Государственном бюджете Украины на 2021 год.

В Минфине пообещали по результатам первого квартала пересмотреть бюджет на медицину.

Добавим, что Максим Степанов указывал на недофинансирование отрасли и в своем бюджетном запросе на 2021 год Минздрав заложил расходы на медицину в 296 млрд грн.

Также отметим, что Степанов неоднократно подчеркивал, что без достойного бюджета на медицину "мы можем проснуться в стране, с которой поедут врачи".