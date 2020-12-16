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Рада создала ВСК по расследованию убыточности угольных предприятий

Рада создала ВСК по расследованию убыточности угольных предприятий

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в среду поддержала проект постановления о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования причин убыточности предприятий угольно-промышленного комплекса. За соответствующее решение проголосовал 181 нардеп, передает корреспондент УНН.

Согласно пояснительной записке, основной задачей Временной следственной комиссии определяется:

▪️ проверка деятельности ОАО "Львовская угольная компания", ГП "Львовуголь", ГП "Волыньуголь", ЗАО "Шахта "Надежда", ГП "Предпусковая дирекция шахты №10 "Нововолынская" и других предприятий угольной отрасли Украины;
▪️ расследования причин убыточности предприятий угольно-промышленного комплекса, которые привели, в частности к:
- задолженности по выплате заработной плате работникам угольной отрасли;
- уменьшению добычи угля;
- ухудшению качества угля;
- задолженности по электроэнергии на угледобывающих предприятиях;
- несвоевременной модернизации добычи угля.
▪️ разработка предложений Верховной Раде, Кабинету Министров на основании результатов расследования;
▪️ инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

В состав Временной следственной комиссии Комитетом по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины предлагается выбрать в персональный состав временной следственной комиссии таких народных депутатов Украины: Людмилу Буймийстер, Андрея Жупанина, Юрия Камельчука - главой Временной следственной комиссии, Сергея Нагорняка, Остапа Шипайло - от "Слуги народа"; Сергея Дунаева от ОПЗЖ - заместителем главы ВСК; от депутатской группы "Доверие" - Андрея Кота.

Напомним, ранее народные депутаты поддержали создание Временной следственной комиссии по расследованию масштабных пожаров в Луганской области.

Источник: УНН
Теги: уголь, ВР, следствие, комиссия
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