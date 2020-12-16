Дети-сироты старше 23 лет получили право на внеочередное жилье: ВР приняла закон

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом правительственный законопроект №3577 о внесении изменений в законодательство по защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Соответствующее решение поддержали 330 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предусматривается предоставление права лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе после достижения ими 23 лет, внеочередного получения жилья из жилищного фонда социального назначения.

Также предусматривается обеспечение их социальным или арендованным жильем до предоставления благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.

Как сообщал УНН, ранее Рада приняла в целом правительственный законопроект о внесении изменений в законодательство по защите прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность.