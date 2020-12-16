Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,76 -0,1071  EUR: 33,69 -0,1983 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4335

Рада вернула комитету законопроект об усилении полномочий АМКУ

Рада вернула комитету законопроект об усилении полномочий АМКУ

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в среду, 16 декабря, направила в комитет для подготовки к повторному второму чтению проект закона №3132 о совершенствовании системы органов Антимонопольного комитета Украины. Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, законопроект №3132 о внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета предусматривает концептуально пересмотреть механизм работы АМКУ как органа обжалования.

Законопроектом, в частности, предлагается ЗУ "Об Антимонопольном комитете Украины" дополнить новой статьей, которой определяется отдельно полномочия АМКУ как органа обжалования в сфере публичных закупок.

Так, в АМКУ предлагается создать Комиссию по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок в составе не менее трех уполномоченных относительно рассмотрения жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок. Эти уполномоченные назначаются в порядке, предусмотренном для назначения государственных уполномоченных АМКУ.

Напомним, ранее комитет по вопросам экономического развития рекомендовал ВР принять законопроект относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета в повторном втором чтении.

Добавим, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура отмечал, что законопроект №3132 касается усиления полномочий Антимонопольного комитета.

Источник: УНН
Теги: ВР, АМКУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.