Рада вернула комитету законопроект об усилении полномочий АМКУ

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в среду, 16 декабря, направила в комитет для подготовки к повторному второму чтению проект закона №3132 о совершенствовании системы органов Антимонопольного комитета Украины. Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, законопроект №3132 о внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета предусматривает концептуально пересмотреть механизм работы АМКУ как органа обжалования.

Законопроектом, в частности, предлагается ЗУ "Об Антимонопольном комитете Украины" дополнить новой статьей, которой определяется отдельно полномочия АМКУ как органа обжалования в сфере публичных закупок.

Так, в АМКУ предлагается создать Комиссию по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок в составе не менее трех уполномоченных относительно рассмотрения жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок. Эти уполномоченные назначаются в порядке, предусмотренном для назначения государственных уполномоченных АМКУ.

Напомним, ранее комитет по вопросам экономического развития рекомендовал ВР принять законопроект относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета в повторном втором чтении.

Добавим, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура отмечал, что законопроект №3132 касается усиления полномочий Антимонопольного комитета.