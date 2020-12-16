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Украина выходит из ряда энергетических соглашений СНГ: правительство приняло решение

Украина выходит из ряда энергетических соглашений СНГ: правительство приняло решение

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление о выходе из некоторых международных договоров в области энергетики, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Основной целью постановления является выход правительства Украины из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых Государств от 14.02.1992, Горной хартии государств - участников Содружества Независимых Государств от 27.03.1997, Соглашения о координации межгосударственных отношений государств-участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях от 31.05.2013, Соглашения об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии от 26.06.1992 и Протокола о внесении изменений в Соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии от 31.05.2013", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Отмечается, что выход Украины из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ от 14 февраля 1992 года не повлияет на выполнение обязательств по обеспечению параллельной работы ОЭС Беларуси, ЕЭС России и Объединенных энергетических систем Украины.

Добавим, это не первое соглашение в рамках СНГ, из которого выходит Украина. По данным МИД, в конце 2018 - начале 2019 года Кабинет министров Украины денонсировал шесть соглашений Украины с СНГ, а после начала российской агрессии, с апреля 2014 года сотрудничество Украины в рамках СНГ сведено к минимуму.

Источник: УНН
Теги: СНГ, Кабмин, Украина
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