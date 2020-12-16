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Сегодня еще более 6 тысяч ФЛП подали заявки на получение "карантинных" 8 тысяч

Сегодня еще более 6 тысяч ФЛП подали заявки на получение "карантинных" 8 тысяч

КИЕВ. 16 декабря. УНН. С 7:00 еще более 6 тыс. ФЛП подали заявки на получение "карантинных" 8 тыс. грн. Таким образом, в настоящее время поступило более 140 тыс. заявок. Об этом в своем Telegram-канале написал Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

"На этой неделе уже начали свою работу программы по поддержке украинских граждан и бизнеса, чья деятельность может быть приостановлена из-за "карантина зимних каникул" в январе. Уже с понедельника портал и приложения "Дия" начали принимать заявки на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства. По состоянию на сейчас поступило более 140 тыс. таких заявок. Чтобы соответствующей программой смогло воспользоваться максимальное количество украинцев, а это примерно 1 млн работников - было принято решение продлить срок приема заявлений на получение 8 тыс. помощи до 31 декабря 2020 года", - написал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что кроме того, через региональные отделения налоговой службы продолжает работать программа по компенсации ЕСВ, а через Государственный центр занятости работает программа компенсации бизнеса по частичной занятости.

"Мы сделали подачу всех документов и заявок максимально простой и удобной", - добавил премьер-министр.

Ранее УНН сообщал, что по состоянию на 7:00 на "карантинные" 8000 для ФЛП онлайн подались около 134 тыс. человек.

Также напомним, что в Украине мошенники придумали "схему" с 8 тысячами для ФЛП и обманули уже до сотни человек.

Источник: УНН
Теги: Украина, карантин
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