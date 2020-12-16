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Рада изменила границы 11 украинских городов

Рада изменила границы 11 украинских городов

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в среду приняла в целом одиннадцать проектов постановлений об изменении и установлении границ ряда украинских городов, передает корреспондент УНН.

Так, речь, в частности, идет о:

▪️ Проекте Постановления об изменении и установлении границ города Корюковка Корюковского района Черниговской области,
▪️ Проекте Постановления об изменении и установлении границ города Радехов Червоноградского района Львовской области,
▪️ Проекте Постановления об изменении и установлении границ города Великих Мостов Червоноградского района Львовской области,
▪️ Проекте Постановления об изменении и установлении границ города Рубежного Северодонецкого района Луганской области,
▪️ Проекте Постановления об изменении и установлении границ города Шпола Звенигородского района Черкасской области,
▪️ Проекте Постановления об изменении и установлении границ города Городок Хмельницкого района Хмельницкой области,
▪️ Проекте Постановления об изменении и установлении границ города Арциза Болградского района Одесской области,
▪️ Проекте Постановления об установлении границ города Рогатына Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области.

По словам главы ВР Дмитрия Разумкова, еще в трех постановлениях, поступивших от правительства, были допущены ошибки. Народные депутаты поддержали следующие постановления с предложениями комитета:

▪️ Проекта Постановления об изменении и установлении границ города Овруча Коростенского района Житомирской области,
▪️ Проекта Постановления об изменении и установлении границ города Лозовая и Лозовского района Харьковской области,
▪️ Проекта Постановления об изменении и установлении границ города Нежин и Нежинского района Черниговской области.

Напомним, ранее Кабинет министров принял 7 проектов постановлений Верховной Рады Украины о изменении и установлении границ отдельных городов.

Источник: УНН
Теги: ВРУ, изменения
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