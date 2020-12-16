Шмыгаль: 5% ВВП на медицину достигнем в 2023 году

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Расходы на медицинскую отрасль в размере 5% ВВП будет достигнуто в 2023 году. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

“Расходы на медицину в размере 5% ВВП будут достигнуты уже в 2023 году. При этом на следующий год мы планируем дооснащение 210 приемных отделений опорных больниц. Будет закуплено около 450 автомобилей „скорой“ медицинской помощи. Несмотря на опасения и слухи, финансирование борьбы с коронавирусом будет обеспечено на должном уровне”, - заявил Шмыгаль.

Также глава правительства заверил, что государство продолжит обеспечивать бесплатное лечение для людей, а также все доплаты медикам, которые борются с COVID-19. После этого Шмыгаль напомнил, что зарплаты всех медиков будет повышено на 30%, хотя профильный министр Степанов настаивал, что этого недостаточно.

“Быстрый анализ Государственного бюджета показывает, что основное увеличение расходов приходится на медицину и образование. Так, в 2021 году в Украине будут рекордные расходы на медицину в размере почти 160 млрд гривен. Это на 30 млрд больше, чем в этом году и почти на 65 млрдбольше чем в 2019 году”, - резюмировал чиновник.

Напомним, вчера народные депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект № 4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год. Соответствующее решение поддержали 289 народных депутатов Украины.

Отметим, УНН сообщал на что пойдут государственные деньги в бюджете-2021.