Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,76 -0,1071  EUR: 33,69 -0,1983 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6690

Шмыгаль: 5% ВВП на медицину достигнем в 2023 году

Шмыгаль: 5% ВВП на медицину достигнем в 2023 году

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Расходы на медицинскую отрасль в размере 5% ВВП будет достигнуто в 2023 году. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

“Расходы на медицину в размере 5% ВВП будут достигнуты уже в 2023 году. При этом на следующий год мы планируем дооснащение 210 приемных отделений опорных больниц. Будет закуплено около 450 автомобилей „скорой“ медицинской помощи. Несмотря на опасения и слухи, финансирование борьбы с коронавирусом будет обеспечено на должном уровне”, - заявил Шмыгаль.

Также глава правительства заверил, что государство продолжит обеспечивать бесплатное лечение для людей, а также все доплаты медикам, которые борются с COVID-19. После этого Шмыгаль напомнил, что зарплаты всех медиков будет повышено на 30%, хотя профильный министр Степанов настаивал, что этого недостаточно.

“Быстрый анализ Государственного бюджета показывает, что основное увеличение расходов приходится на медицину и образование. Так, в 2021 году в Украине будут рекордные расходы на медицину в размере почти 160 млрд гривен. Это на 30 млрд больше, чем в этом году и почти на 65 млрдбольше чем в 2019 году”, - резюмировал чиновник.

Напомним, вчера народные депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект № 4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год. Соответствующее решение поддержали 289 народных депутатов Украины.

Отметим, УНН сообщал на что пойдут государственные деньги в бюджете-2021.

Источник: УНН
Теги: медицина, Украина, ВВП, Денис Шмыгаль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.