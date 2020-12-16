Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,76 -0,1071  EUR: 33,69 -0,1983 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10815

Кабмин сменил порядок отчуждения объектов госсобственности

Кабмин сменил порядок отчуждения объектов госсобственности

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Кабинет Министров Украины поддержал внесение изменений в Порядок отчуждения объектов государственной собственности. Данное решение было принято на заседании правительства в среду, 16 декабря, передает корреспондент УНН.

"Проектом постановления путем внесения изменений в порядок отчуждения объектов государственной собственности предлагается упорядочить процедуру перечисления средств, полученных от отчуждения недвижимого имущества, нормировать процедурные вопросы по организации и проведению аукциона. Дополнительно урегулировать вопрос оценки имущества, обновить подход к стартовой цене продажи, урегулировать вопрос перечисления гарантийного взноса", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Напомним, аудит "Госрезерва" подтвердил исчезновение тысяч тонн запасов, просроченные продовольственные товары на сотни миллионов гривен и многомиллионные финансовые махинации.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, государственная собственность
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.