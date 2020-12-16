Кабмин сменил порядок отчуждения объектов госсобственности

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Кабинет Министров Украины поддержал внесение изменений в Порядок отчуждения объектов государственной собственности. Данное решение было принято на заседании правительства в среду, 16 декабря, передает корреспондент УНН.

"Проектом постановления путем внесения изменений в порядок отчуждения объектов государственной собственности предлагается упорядочить процедуру перечисления средств, полученных от отчуждения недвижимого имущества, нормировать процедурные вопросы по организации и проведению аукциона. Дополнительно урегулировать вопрос оценки имущества, обновить подход к стартовой цене продажи, урегулировать вопрос перечисления гарантийного взноса", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Напомним, аудит "Госрезерва" подтвердил исчезновение тысяч тонн запасов, просроченные продовольственные товары на сотни миллионов гривен и многомиллионные финансовые махинации.