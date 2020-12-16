Правительство поддержало назначение глав двух ОГА

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду проголосовал за представление на назначение Александра Старуха на должность председателя Запорожской облгосадминистрации, а также назначение Андрея Бойчука на должность председателя Ивано-Франковской ОГА. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в своем Telegram-канале, передает УНН.

"На сегодняшнем заседании правительство проголосовало за:

- представление на увольнение Боговина Виталия Викторовича - с должности председателя Запорожской ОГА (в связи с переходом на выборную должность).

- представление на назначение Старуха Александра Васильевича - на должность председателя Запорожской ОГА.

- представление на назначение Бойчука Андрея Михайловича - на должность председателя Ивано-Франковской ОГА", - сообщил нардеп.

Также по словам Мокана, правительство согласовало назначение Натальи Остапченко первым заместителем председателя Житомирской ОГА и Юрия Оханского - заместителем председателя Житомирской ОГА.

Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Днепропетровской областной государственной администрации чиновника времен Порошенко - Валентина Резниченко.